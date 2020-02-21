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Оттава осудила кибератаку на грузинские интернет-ресурсы, якобы осуществленную из России

Эти "действия демонстрируют вопиющее игнорирование норм международного права", отмечается в заявлении МИД Канады

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Канады считает, что Россия несет ответственность за совершенные в октябре 2019 года кибератаки на грузинские правительственные сайты. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг канадским МИД.

В нем сообщается, что Оттава присоединяется к своим союзникам, которые ранее в четверг также обвинили Москву в якобы совершенной ею серии масштабных и деструктивных кибератак в отношении Грузии. "Канада решительно осуждает эту злонамеренную деятельность. Эти действия направлены на то, чтобы посеять раздор в Грузии в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в конце этого года, а также демонстрируют вопиющее игнорирование норм международного права", - заявили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России уже заявили, что обвинения в адрес России в кибератаках на грузинские интернет-ресурсы являются вбросом, бездоказательность и политическая мотивированность которого очевидна. В ведомстве подчеркнули, что США, Великобритания, Грузия и ряд других стран выдвинули обвинения с очевидной синхронностью. В МИД РФ выразили сожаление, что Грузия продолжает сохранять "линию на демонизацию России" и "не извлекает уроки из прошлогоднего кризиса".

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге заявил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров.

Теги
КанадаГрузияРоссия
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