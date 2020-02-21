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Кризис в Сирии

Американские конгрессмены призвали Помпео отреагировать на ситуацию в Идлибе

Кроме того, конгрессмены обратились с просьбой настоятельно рекомендовать турецкому правительству прикладывать больше усилий для преодоления последствий гуманитарного кризиса на северо-востоке Сирии

ТАСС, 21 февраля. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец данного комитета Майкл Маккол (от штата Техас) в четверг призвали применить экономические меры в отношении ответственных за рост насилия в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее письмо законодатели направили госсекретарю США Майклу Помпео.

"Мы выражаем нашу сильную обеспокоенность в связи с продолжающимися атаками на население Идлиба, которые совершают силы режима [президента Сирии Башара] Асада, Россия, Иран и "Хезболлах", - утверждается в тексте. - Мы призываем вас [Помпео] использовать имеющуюся в распоряжении власть для применения экономического давления в отношении всех ответственных за это кровопролитие с целью заставить их вернуться к соблюдению перемирия и политическому урегулированию в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

Энгел и Маккол в своем письме также призвали Госдепартамент сотрудничать с другими представителями администрации США "для четкого определения расстановки сил и [целей] военной миссии в Сирии для предоставления гарантий [американским] войскам и партнерам".

Кроме того, конгрессмены обратились к Помпео с просьбой настоятельно рекомендовать турецкому правительству прикладывать больше усилий для преодоления последствий гуманитарного кризиса на северо-востоке Сирии. "Кроме того, хотя мы ценим усилия Турции по прекращению наступательной операции [на территории Сирии], мы также просим вас призвать правительство Турции делать больше для преодоления последствий гуманитарного кризиса", - подчеркивается в тексте.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в сирийской провинции является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

Теги
СШАСирияКризис в СирииПомпео, Майкл (Майк)
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