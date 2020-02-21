Саудовские ПВО перехватили выпущенные по королевству баллистические ракеты

ТАСС, 21 фераля. Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с территории столицы Йемена, города Сана, в направлении королевства. С соответствующим заявлением, как в пятницу сообщило саудовское информационное агентство SAP, выступил официальный представитель аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковник Турки аль-Малики.

По его данным, перехват баллистических ракет произошел в 00:30 по местному времени (совпадает с мск). Отмечается, что целью запуска ракет были гражданские объекты и мирное население, что является грубым нарушением норм международного права.

Аравийская коалиция, добавил аль-Малики, продолжит принимать меры в соответствии с международным гуманитарным правом по защите жителей стран, входящих в объединение.

14 февраля официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что истребитель Tornado саудовских ВВС был уничтожен с помощью ракеты класса "земля - воздух" в районе Эль-Маслюб провинции Эль-Джауф (граничит с Саудовской Аравией). На следующий день коалиция признала потерю самолета, отметив, что он разбился во время выполнения задач по воздушной поддержке подразделений йеменской национальной армии в этом регионе. Что именно стало причиной крушения, сообщивший об этом аль-Малики не уточнил.

Между тем, как информировали представители Минздрава "Ансар Аллах", в результате нанесенных позднее авиацией альянса ударов по району, где был сбит истребитель, погибли по меньшей мере 32 мирных жителя. Большинство из них либо оказались на месте крушения, либо в расположенных поблизости домах, разрушенных этими бомбардировками.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.