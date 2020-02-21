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Выборы президента США - 2020

Буттеджадж собрал в январе $6 млн пожертвований на кампанию на президентских выборах в США

Бывший мэр города Саут-Бенд рассчитывает к 3 марта собрать $13 млн

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, собрал в январе $6 млн пожертвований. Соответствующее заявление он разместил в четверг в своем Twitter.

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"За первый месяц этого года мы собрали $6 млн пожертвований, - отметил политик. - Еще $11 млн поступили на наши счета в текущем месяце". При этом Буттеджадж отметил, что он рассчитывает собрать в качестве пожертвований $13 млн к 3 марта, когда выборы делегатов на национальный съезд Демократической партии пройдут в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа. По словам экс-мэра, это позволит ему "быть конкурентоспособным".

Буттеджадж одержал победу на состоявшихся в начале февраля в штате Айова собраниях активистов Демократической партии США, немного опередив сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. По итогам первичных выборов (праймериз) демократов в штате Нью-Гэмпшир он занял второе место, уступив Сандерсу менее 2% голосов.

Согласно опубликованным во вторник результатам общенационального опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, Буттеджадж заручился поддержкой 13% сторонников Демократической партии, оказавшись на пятом месте. Лидирует по этому показателю Сандерс, которого поддерживают 27% избирателей. За ним следуют бывший вице-президент США Джозеф Байден (15%), экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (14%) и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (14%).

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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