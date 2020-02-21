Байден не удивлен публикацией о приписываемом России намерении помочь переизбранию Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не удивлен появлением публикации о том, что Россия якобы предпринимает меры для вмешательства в ноябрьские выборы с целью обеспечить переизбрание Дональда Трампа президентом на второй срок. Об этом он сообщил в четверг на встрече со зрителями в эфире телекомпании CNN.

Бывшего вице-президента, который является претендентом в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, попросили прокомментировать публикацию газеты The New York Times, утверждавшей, что Трамп был разгневан действиями и.о. директора национальной разведки Джозефа Макгуайра, на место которого он впоследствии решил назначить американского посла Ричарда Гренелла. По информации издания, помощник Макгуайра Шелби Пирсон 13 февраля провел закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса, уведомив их о том, что Москва якобы уже вмешивается в избирательные процессы в США, чтобы содействовать переизбранию нынешнего главы государства. По данным источников газеты, Трамп устроил разнос Макгуайру, выразив уверенность в том, что демократы, присутствовавшие на брифинге, используют данные разведки против него во время предвыборной кампании.

"Я вообще не удивлен [слышать подобное]", - ответил Байден. "Я тесно взаимодействовал с разведывательным сообществом, когда был вице-президентом. Мы знали об этом [вмешательстве] тогда", - продолжал он. "Я гарантирую вам, что они [россияне] вовлечены в это", - утверждал Байден. Он заверил, что в случае избрания президентом США готов поднять данный вопрос при встрече с российским руководством и принять меры экономического воздействия на Москву.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.