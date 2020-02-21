Страны Карибского сообщества осудили блокаду США в отношении Кубы

ГАВАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Карибского сообщества (КАРИКОМ) осудили антикубинские меры США, в частности, торгово-экономическое эмбарго и введение новых санкций против острова. Об этом в четверг сообщает газета Granma.

Отмечается, что главы правительств государств - участников объединения на очередной встрече на Барбадосе расценили подобные шаги властей США как "неоправданное применение экстерриториальных законов и мер, противоречащих международному праву". Члены КАРИКОМ также выразили озабоченность по вопросу препятствования работе кубинских медицинских программ в ряде стран.

Помимо вопросов экономического сотрудничества, на повестке дня встречи была и разработка совместных мер по препятствованию распространению коронавируса.

Членами основанного в 1973 году Карибского сообщества являются Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Монтсеррат (владение Великобритании).

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.