В Гаити полицейские вышли на акции протеста на фоне расследования против их коллег

ГАВАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Правоохранители Гаити вышли на акции протеста после того, как пятерых их коллег отстранили от работы из-за подстрекательств к мятежу, как заявляют власти. Об этом в четверг сообщает новостной портал Haiti Libre.

По его данным, с октября прошлого года сотрудники полиции требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и права на создание профсоюзов, однако на этой неделе ряд полицейских совершили поджог заготовленных для ежегодного карнавала декораций и открыли огонь в направлении старших по званию. После этого они были задержаны и позже отстранены от службы, в отношении них ведется расследование.

Отмечается, что под давлением протестующих правоохранителей власти страны пообещали создать специальную комиссию по выяснению обстоятельств инцидента и не выносить поспешных решений. В данный момент также рассматриваются требования по улучшению условий работы, выдвинутые ранее.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале прошлого года в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. Митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации. Республика живет без утвержденного кабинета министров уже 11 месяцев.