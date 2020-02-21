Мексиканские силовики освободили похищенного в центральной части страны журналиста

МЕХИКО, 21 февраля. /ТАСС/. Журналист Адриан Фернандес, похищенный группой преступников в штате Морелос в центральной части Мексики, освобожден в ходе совместной операции силовых структур. Об этом в четверг вечером сообщила в своем Twitter прокуратура региона.

"Генеральной прокуратуре штата Морелос удалось добиться освобождения журналиста, похищенного в ночь на четверг, и задержать 10 подозреваемых в совершении этого преступления", - говорится в записи.

Жизни Фернандеса ничего не угрожает, он уже встретился со своими родственниками и представителями властей. Сведения о личностях его похитителей не обнародовали.