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Мексиканские силовики освободили похищенного в центральной части страны журналиста

Сведения о личностях преступников не обнародовали

МЕХИКО, 21 февраля. /ТАСС/. Журналист Адриан Фернандес, похищенный группой преступников в штате Морелос в центральной части Мексики, освобожден в ходе совместной операции силовых структур. Об этом в четверг вечером сообщила в своем Twitter прокуратура региона.

"Генеральной прокуратуре штата Морелос удалось добиться освобождения журналиста, похищенного в ночь на четверг, и задержать 10 подозреваемых в совершении этого преступления", - говорится в записи.

Жизни Фернандеса ничего не угрожает, он уже встретился со своими родственниками и представителями властей. Сведения о личностях его похитителей не обнародовали.

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Мексика
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