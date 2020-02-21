20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Глава МИД Украины заявил, что Киев работает над новой редакцией минских соглашений

Некоторые положения по урегулированию конфликта в Донбассе нужно изменить, считает Вадим Пристайко

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что некоторые положения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно изменить, так как их невозможно выполнить, поэтому Киев работает над новой редакцией документа.

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"Сейчас 2020 год. Мы все еще не достигли мира [в Донбассе]. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно. Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен", - сказал он в интервью радиостанции "Голос Америки", добавив, что соглашения должны были быть выполнены еще в 2015 году.

По словам Пристайко, Украина работает над новой редакцией минских соглашений, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений. Киев также работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен", добавил глава МИД Украины, который считает, что со временем будет создан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Киев в последнее время неоднократно заявлял о желании пересмотреть минские соглашения. Об изменении последовательности их выполнения, в частности, в процессе возвращения Украине контроля над границей и проведения местных выборов, говорил во время декабрьского "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь республики Донбасса высказались резко против такого подхода Киева. По мнению президента России Владимира Путина, пересмотр данных документов может завести ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины в тупик.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Теги
УкраинаПристайко, Вадим Владимирович
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