20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Режим снижения уровня насилия в Афганистане начнет действовать в ночь на 22 февраля

ТАСС, 21 февраля. Режим снижения уровня насилия в Афганистане вступит в силу в полночь в пятницу по местному времени (22:30 мск). Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на Совет по национальной безопасности страны.

В четверг радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что вскоре достигнет окончательных договоренностей с властями США о снижении уровня насилия в Афганистане, в перспективе это должно было позволить вывести из страны все иностранные войска. Президент США Дональд Трамп 13 февраля сообщал, что Вашингтон и "Талибан" могут вскоре объявить о договоренностях. Он добавлял, что Соединенные Штаты "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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