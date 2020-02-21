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Зариф: выборы в Иране говорят о том, что народ страны хочет сам определять свою судьбу

На 290 мест в парламенте претендуют 7148 человек

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Участие приверженцев разных политических взглядов на выборах в Меджлис (парламент) Ирана говорит о том, что народ страны хочет сам определять свою судьбу. Об этом заявил в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Присутствие людей с разными предпочтениями и взглядами - это важный показатель для международного сообщества, говорящий о том, что народ страны хочет сам определять свою судьбу", - сказал он после того, как вышел с избирательного участка. Министра цитирует агентство ISNA.

По словам министра, "еще похороны командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани показали, что люди с разными взглядами готовы противостоять государственному терроризму [США]". "Выборы - это лучший способ укрепить нашу страну", - добавил он.

В пятницу в Иране началось голосование выборах в Меджлис. 7148 человек претендуют на 290 мест в законодательном органе. Одним из первых среди пришедших на избирательные участки стал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

Меджлис - однопалатный парламент в Иране, который избирается тайным голосованием и состоит из 290 депутатов. Срок полномочий народных избранников составляет четыре года, причем новые выборы должны проводиться до истечения полномочий депутатов предыдущего созыва.

Теги
ИранХаменеи, АлиЗариф, Мохаммад Джавад
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