Лукашенко: Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы

Лукашенко сообщил, что Путин предложил по телефону компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
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Президент Белоруссии сообщил, что Путин предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти.
Лукашенко сообщил, что РФ предложила компенсировать порядка $300 млн выпадающих доходов Белоруссии в том числе за счет премии нефтяных компаний.