20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Лукашенко: Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы

Белорусский лидер также рассказал, что президент России предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Александр Щербак/ТАСС

Лукашенко сообщил, что Путин предложил по телефону компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

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Президент Белоруссии сообщил, что Путин предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти.

Лукашенко сообщил, что РФ предложила компенсировать порядка $300 млн выпадающих доходов Белоруссии в том числе за счет премии нефтяных компаний.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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