Лукашенко: Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы

Рио дышит карнавалом, или Праздник, на который мы припозднились

Бразильский Рио-де-Жанейро, где в пятницу вечером дадут старт карнавалу, наполнен предвкушением долгожданного праздника. На протяжении нескольких недель участники традиционных для этого периода уличных шествий, "блоков", разогревались перед самым главным ежегодным событием в жизни города

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