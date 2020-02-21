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МИД Ирана: санкции США против Тегерана из-за выборов говорят об отчаянии Вашингтона

Ранее Минфин США расширил список санкций, внеся в него пять официальных лиц Ирана

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Санкции США в отношении членов Совета стражей конституции Ирана свидетельствуют об отчаянии Вашингтона и провале американской политики. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Этот шаг говорит об отчаянии, а также провале политики США по оказанию максимального давления [на Иран]", - цитирует его пресс-служба ведомства.

Ранее Минфин США расширил список санкций по Ирану, внеся в него пять официальных лиц, которые, по мнению американских властей, препятствуют проведению в исламской республике "честных и свободных выборов".

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СШАИран
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