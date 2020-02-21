Зеленский в связи с событиями в Новых Санжарах сравнил Украину с Европой Средневековья

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, где жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил свою страну с Европой Средневековья.

"Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово. Вы знаете, что там было. К сожалению, это человеческими поступками я назвать не могу", - сказал он в пятницу, выступая в Киеве.

Зеленский также пожелал всем вернувшимся здоровья и выразил уверенность в том, что в ближайшие недели они будут дома рядом с родными и близкими.

В четверг власти Украины эвакуировали самолетом из города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления лайнера в Харькове людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения. Были задержаны 24 участника беспорядков, 23 из них были вскоре отпущены, под стражей остается один - ранивший полицейского в голову. В больнице находятся пять полицейских. По факту массовых беспорядков полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел. Сейчас обстановка в Новых Санжарах спокойная.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели около 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.