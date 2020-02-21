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Боррель призвал к "ответственному поведению" в интернете в контексте кибератаки в Грузии

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности воздержался от любых оценок ответственности за эту кибератаку

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз призвал всех игроков к "ответственному поведению" в интернете в контексте кибератаки в Грузии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Грузия стала жертвой целенаправленной кибернетической атаки, которая нанесла ущерб ее социальной и экономической инфраструктуры. Европейский союз выражает свою озабоченность в связи с этой кибератакой, которая продемонстрировала безразличие к безопасности и стабильности в кибернетическом пространстве, - заявил он. - Мы призываем все мировое сообщество укреплять кибернетическую безопасность, а всех игроков - к ответственному поведению в сети".

Боррель пообещал, что ЕС будет оказывать Грузии помощь в сфере кибербезопасности. Он воздержался от любых оценок ответственности за эту кибератаку.

Неизвестные в октябре прошлого года взломали официальный сайт президента Грузии и разместили на нем фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I'll be back. Позже Первый канал Общественного вещателя Грузии, а также TV Pirveli заявили о кибератаке на свои серверы.

В четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди выступил с утверждением, что за широкомасштабной кибератакой, совершенной в октябре прошлого года на правительственные и коммерческие сайты страны, якобы стояло ГУ Генштаба ВС РФ. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров. Позицию Тбилиси также поддержал ряд западных стран.

Позже в четверг МИД РФ отверг эти обвинения, заявив, что они являются вбросом, бездоказательность и политическая мотивированность которого очевидна. В комментарии МИД подчеркивается, что США, Великобритания, Грузия и ряд других стран выдвинули обвинения с очевидной синхронностью, а также выразили сожаления, что Грузия продолжает сохранять линию на демонизацию России и не извлекает уроки из прошлогоднего кризиса.

Теги
ГрузияБоррель, Жозеп
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