Премьер Болгарии категорично отверг обвинения в отмывании средств в Испании

СОФИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов категорично отверг утверждения испанской газеты El Periodico, которая в пятницу сообщила о том, что полиция Каталонии (Моссос д'Эсквадра) и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли он с возможным отмыванием средств в пиренейском королевстве.

"У меня в Испании ничего нет и не было. Как мэр Софии был там около 15 лет назад. Также не имею ничего общего с названными в публикации фирмами. Ни полиция, ни другие спецслужбы меня не искали и ко мне за разъяснениями по этим вопросам не обращались. Не имею к этим делам ни малейшего отношения", - заявил Бойко Борисов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Трансляцию брифинга вел телевизионный "Канал 3".

Борисов подчеркнул, что не испытывает никакого волнения в связи с публикацией и намерен продолжать свою работу на посту главы правительства еще один год, до конца мандата. Премьер Болгарии отметил, что испанская газета упустила важную деталь, забыв упомянуть, что он является носителем высших полицейских наград разных стран, в том числе и Испании.

В пятницу испанская газета El Periodico выступила с утверждением, что полиция Каталонии (Моссос д'Эсквадра) и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием средств в пиренейском королевстве. Полиция насчитала более €5 млн, поступивших в адрес бывшей модели и болгарской гражданки Бориславы Йовчевой. В своих отчетах полиция напоминает, что, согласно жалобе, деньги могут быть связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства.