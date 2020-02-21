Эрдоган заявил о намерениях обсудить с Путиным Идлиб 21 февраля

АНКАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил намерения провести в пятницу вечером телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN Turk .

В ответ Турция вводит туда свои войска

Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

"У нас с Путиным будут телефонные переговоры сегодня в 18:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС), они сформируют [дальнейшую] позицию Турции по сирийскому Идлибу", - сказал Эрдоган.

По мнению турецкого президента, "происходящие сейчас в Идлибе события можно назвать войной". Он также выступил с утверждением, что Вооруженными силами Турции в результате ответного огня были убиты 150 солдат сирийской армии.

Кроме того, президент Турции сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель предложили Владимиру Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле. Однако, как утверждает Эрдоган, российский лидер "еще не дал своего согласия".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил, что вечером 21 февраля состоится телефонный разговор Путина и Эрдогана.