Оппозиция в парламенте Молдавии сорвала отчет премьера по итогам 100 дней работы

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Оппозиция в парламенте Молдавии сорвала выступление премьер-министра Иона Кику, который на пленарном заседании в пятницу планировал представить депутатам отчет по итогам 100 дней работы. После блокирования парламентской трибуны представителями проевропейского блока Acum ("Сейчас") председатель законодательного органа Зинаида Гречаный сначала объявила паузу, чтобы успокоить ситуацию, а затем перенесла заседание на 27 февраля.

"Вся информация по деятельности правительства будет опубликована пресс-службой, - сказал Кику по итогам заседания. - Я пришел, чтобы проинформировать депутатов о работе правительства по собственной инициативе. Мы не хотели делать из этого шоу, но - вышло как вышло".

Оппозиция потребовала перенести выступление премьера на следующую неделю, как планировалось ранее, и уделить этому специальное заседание. "На следующей неделе меня не будет в стране", - прокомментировал Кику. Он отметил, что согласно правилам, кабинет ежегодно отчитывается перед парламентом в апреле, что, по словам премьера, и будет сделано. Вместе с тем в ходе брифинга глава правительства коротко рассказал журналистам о приделанной работе.

Как объяснил представляющий блок Acum вице-председатель парламента Александр Слусарь, у оппозиции много претензий к нынешнему кабинету. "Парламент незаконно игнорирует инициативу депутатов блока Acum о вотуме недоверия главе МИД Аурелу Чокой. Блокируются все наши законопроекты", - сказал Слусарь.

Кику был выдвинут на пост премьера президентом страны Игорем Додоном в ноябре прошлого года. Его программу и состав правительства одобрила поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова и находящаяся в процессе реформирования оппозиционная Демократическая партия Молдовы. Так как правящая коалиция не была создана, кабинет Кику был объявлен миноритарным и техническим. Большую часть постов в нем заняли советники главы государства.