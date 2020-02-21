Правозащитники призвали снять обвинения в отношении Ассанжа и не допустить его экстрадиции

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") призвала США снять все обвинения в отношении создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а власти Великобритании - гарантировать, что он не будет выдан Соединенным Штатам, если Вашингтон все же не пойдет навстречу этим требованиям. Об этом говорится в заявлении НПО, распространенном в пятницу по случаю стартующих 24 февраля в суде Лондона слушаниях об экстрадиции Ассанжа в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, ему грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.

"Неустанное преследование правительством США Джулиана Ассанжа за публикацию обличительных документов, в которых упоминались возможные военные преступления, совершенные американскими военными, является ничем иным, как полномасштабным посягательством на право на свободу выражения мнений", - заявил по этому поводу заместитель директора Amnesty International по Европе Массимо Моратти.

"Возможное сдерживающее воздействие на журналистов и других лиц, которые разоблачают официальные правонарушения, публикуя информацию, раскрытую им достоверными источниками, может оказать сильное негативное влияние на право общества знать, что задумано его правительством. Все обвинения против Ассанжа в совершении подобных действий должны быть сняты", - добавил он.

"Все обвинения, дающие основание на запрос США на экстрадицию, должны быть сняты для того, чтобы Джулиана Ассанжа можно было быстро освободить. Если обвинения против него не будут сняты, то на британских властях лежат ясные и однозначные обязательства не отправлять его в США, где он может пострадать от серьезных нарушений прав человека", - сказал Моратти.

По мнению представителя правозащитной организации, в Соединенных Штатах основатель WikiLeaks "может столкнуться с условиями содержания, которые равносильны пыткам и другим видам жестокого обращения, включая длительное одиночное заключение".

О деле Ассанжа

В настоящий момент суд Лондона готовится к тому, чтобы начать рассматривать по существу дело об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, где он обвиняется в преступлениях, связанных "с крупнейшим в истории США" случаем раскрытия секретной информации.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд отказался отпускать австралийца под залог, оставив его в тюрьме усиленного режима на юго-востоке британской столицы, где он содержится с апреля прошлого года. Слушания по экстрадиции австралийца начнутся 24 февраля и на этом этапе продлятся неделю. Затем процесс возобновится 18 мая и займет еще три недели.