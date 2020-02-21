Власти Болгарии назвали россиян, обвиняемых в покушении на убийство бизнесмена Гебрева

СОФИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии объявила имена трех россиян, которые обвиняются властями страны в отравлении в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

В январе прокуратура сообщала, что трем россиянам предъявлены обвинения в попытке убийства Гебрева с использованием неопознанного фосфорорганического вещества. Ведомство объявило подозреваемых в международный розыск, но не указало тогда их имена.

"Софийская городская прокуратура (СГП) выдвинула заочные обвинения в отношении трех лиц - граждан России, а именно: Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова. В ходе расследования установлено, что указанные лица никогда не выезжали за пределы страны под своими реальными именами. В разные годы они использовали различные международные паспорта с фальшивыми именами", - говорится в сообщении.

Утверждается, что все трое, заочно привлеченные в качестве обвиняемых, живут в Москве. Прокуратура также опубликовала фотографии предполагаемых преступников.

Также сообщается, что в результате расследования были собраны данные о еще четырех попытках убийства болгарского предпринимателя. Было установлено, что две попытки были совершены вне пределов Болгарии, а сам Гебрев о них не сообщал.

Покушение на убийство

По версии прокуратуры Болгарии, преступление было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года. 20 января прокуратура республики опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на кадрах которой видно, как замаскированный человек ходит по гаражу, где находятся машины владельца компании "Емко", занимающейся торговлей боеприпасами, и его сына.

После инцидента в английском городе Солсбери, где в марте 2018 года воздействию нервно-паралитического вещества подверглись бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, британское следствие стало разрабатывать версию о причастности к их отравлению офицера российской военной разведки, называемого ими Сергей Федотов. Сообщалось, что Скотленд-Ярд и служба британской контрразведки МИ-5 займутся изучением произошедшего в 2015 году в Болгарии инцидента с предполагаемым отравлением Гебрева и его сына, которые выжили. С этой целью республику посетила группа британских следователей.

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