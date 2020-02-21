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В МВД Болгарии заявили, что не знают о расследовании в отношении премьера страны в Испании

Ранее газета El Periodico сообщила,что в Испании расследуют, связан ли Бойко Борисов с возможным отмыванием средств в королевстве на сумму более €5 млн

СОФИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Болгарии не обладает информацией о расследовании испанских властей в отношении премьер-министра Бойко Борисова. Об этом в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов, заявил глава МВД Младен Маринов.

"[По данной теме] информации нет, по официальным каналам нам подобных запросов не поступало", - сообщил Маринов.

В пятницу испанская газета El Periodico сообщила о том, что полиция Каталонии (Моссос д'Эсквадра) и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием средств в пиренейском королевстве. Газета утверждает, что полиция насчитала более €5 млн, поступивших в адрес бывшей модели и болгарской гражданки Бориславы Йовчевой, в своих отчетах она отмечает, что, согласно жалобе, деньги могут быть связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства.

Бойко Борисов, комментируя публикацию, утверждения испанской газеты категорично отверг.

Теги
БолгарияБорисов, Бойко
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