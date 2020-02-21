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Конгрессмен Коллинз отказался от шанса возглавить Нацразведку США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает его кандидатуру на место директора Национальной разведки

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Даглас Коллинз отказался от возможного предложения стать директором Национальной разведки.

"Эта должность в данное время меня не интересует. Она не является той, которую я бы принял, так как я участвую в выборах в Сенат [Конгресса США] здесь, в Джорджии", - отметил законодатель, выступая в пятницу в эфире телекомпании Fox. Коллинз комментировал заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил в четверг журналистам, что Коллинз (республиканец, от штата Джорджия) является одним из рассматриваемых им кандидатов на пост главы Национальной разведки. "Уверен, что президент выберет фигуру, достойную этой должности", - добавил Коллинз. Он является одним из наиболее активных союзников Трампа в нижней палате Конгресса.

Ранее глава американской администрации объявил, что назначит исполняющим обязанности директора национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла. По свидетельству американских официальных лиц, Гренелл будет временно совмещать обе эти должности. В своем Twitter Трамп в четверг написал, что "очень скоро" выдвинет кандидатуру на пост главы нацразведки. "Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что кандидатура будет объявлена до 11 марта", - пишет газета "Вашингтон пост".

Как утверждал в минувшем июле новостной портал Axios, Трамп в частном порядке выражал мнение, что аппарат директора нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку". Американский лидер хотел бы от нее избавиться, однако помощники говорят ему, что политически это невозможно, отмечалось в материале. Тем не менее Трамп якобы все равно хотел бы сократить численность сотрудников аппарата директора нацразведки США. Занимающее эту должность лицо официально считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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