Конгрессмен Коллинз отказался от шанса возглавить Нацразведку США

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Даглас Коллинз отказался от возможного предложения стать директором Национальной разведки.

"Эта должность в данное время меня не интересует. Она не является той, которую я бы принял, так как я участвую в выборах в Сенат [Конгресса США] здесь, в Джорджии", - отметил законодатель, выступая в пятницу в эфире телекомпании Fox. Коллинз комментировал заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил в четверг журналистам, что Коллинз (республиканец, от штата Джорджия) является одним из рассматриваемых им кандидатов на пост главы Национальной разведки. "Уверен, что президент выберет фигуру, достойную этой должности", - добавил Коллинз. Он является одним из наиболее активных союзников Трампа в нижней палате Конгресса.

Ранее глава американской администрации объявил, что назначит исполняющим обязанности директора национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла. По свидетельству американских официальных лиц, Гренелл будет временно совмещать обе эти должности. В своем Twitter Трамп в четверг написал, что "очень скоро" выдвинет кандидатуру на пост главы нацразведки. "Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что кандидатура будет объявлена до 11 марта", - пишет газета "Вашингтон пост".

Как утверждал в минувшем июле новостной портал Axios, Трамп в частном порядке выражал мнение, что аппарат директора нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку". Американский лидер хотел бы от нее избавиться, однако помощники говорят ему, что политически это невозможно, отмечалось в материале. Тем не менее Трамп якобы все равно хотел бы сократить численность сотрудников аппарата директора нацразведки США. Занимающее эту должность лицо официально считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.