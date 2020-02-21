В ЛНР рассматривают два сценария на случай невыполнения "Минска" Украиной

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Отказ руководства Украины выполнять минские соглашения заблокирует возможность возобновления конструктивного диалога Киева с Донбассом. Такое мнение высказал глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего, комментируя высказывание главы украинского МИД Вадима Пристайко о возможности пересмотра минских договоренностей.

"Публичный призыв к нарушению норм международного права, к отказу от выполнения международных обязательств Украины, прозвучавший в интервью господина Пристайко, явно свидетельствует о недоговороспособности нынешних украинских властей и несостоятельности как стороны международных отношений", - цитирует Дейнего агентство Луганскинформцентр. В случае отказа выполнять минские соглашения, считает глава МИД республики, "у Донбасса останется только два варианта: вынужденный возврат к отражению новой агрессии Киева или максимальная интеграция с Российской Федерацией".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью радиостанции "Голос Америки" заявил, что некоторые положения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно изменить, так как их невозможно выполнить, поэтому Киев работает над новой редакцией документа.