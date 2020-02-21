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Американский суд приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы

Мира Тэрада призналась в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд в пригороде Вашингтона Александрии (штат Вирджиния) приговорил гражданку России Миру Тэраду, признавшуюся в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков, к 2,5 годам тюрьмы.

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Соответствующее решение огласил на состоявшемся в пятницу заседании председательствующий на процессе судья Клод Хилтон, передает корреспондент ТАСС.

Обвинение требовало приговорить гражданку России к 46 месяцам (трем годам и десяти месяцам) тюремного заключения, однако судья учел шесть месяцев, которые Тэрада провела в заключении в Финляндии, и ограничил приговор 30 месяцами (два года и шесть месяцев).

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