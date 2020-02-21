США не приняли решение о временном размещении Patriot в Турции

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не приняли решение о том, будут ли они временно размещать свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в Турции на границе с Сирией по запросу Анкары. Об этом сообщил в пятницу корреспондент ТАСС представитель американских властных структур.

"Мы находимся в курсе запроса о [размещении] ракет Patriot в Турции близ границы с Сирией, однако никакого решения не принято", - заявил американский чиновник.

Он подтвердил, что переговоры между Анкарой и Вашингтоном на этот счет и по поводу событий в сирийской провинции Идлиб продолжаются. "Мы продолжаем проводить обсуждения с правительством Турции относительно вызывающей тревогу ситуации в Идлибе. За дальнейшими деталями мы вас перенаправляем к турецкому правительству", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным западной печати, Турция просит у США развернуть две батареи ЗРК Patriot на своей южной границе в связи с обострением напряженности в соседней сирийской провинции Идлиб. Насколько известно, официальный запрос об этом Турция передала США на прошлой неделе через американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри.