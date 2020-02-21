Сотни сторонников распущенной судом Таиланда Партии будущего провели мирный митинг

БАНГКОК, 21 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников распущенной Конституционным судом Таиланда оппозиционной Партии будущего собрались в пятницу вечером возле штаб-квартиры политического объединения в Бангкоке на мирный митинг. Трансляция происходящего велась на канале ликвидированной партии в YouTube .

Члены политического объединения, а также ее сторонники по очереди подходили к микрофону и заявляли о поддержке партии, несмотря на ее роспуск. Несколько сотен человек, собравшиеся на ступенях возле бизнес-центра Thai Summer Tower, где расположен офис Партии будущего, поддерживали ораторов, скандируя различные лозунги. На импровизированной сцене между выступлениями ораторов появлялись музыканты, в том числе оппозиционный коллектив Rap Against Dictatorship, которые исполняли песни в поддержку объединения. "У нас политический кризис на протяжении несколько десятилетий, - заявил один из членов распущенной партии, - вы можете ликвидировать партию, но мы создадим новую".

После объявления о митинге полиция предупредила о последствиях для собравшихся в случае нарушения порядка и несоблюдения законов. Сообщалось, что к штаб-квартире будут направлены 150 полицейских. Несмотря на это, встреча сторонников Партии будущего, которая длилась почти 3,5 часа, прошла в дружественной обстановке. В завершении митинга выступил лидер ликвидированной партии Тханатхорн Чунгрунгреангкит, который поблагодарил всех собравшихся за "поддержку и доверие".

После роспуска политического объединения в таиландском сегменте Twitter хэштег "спасем Партию будущего" (#SaveFutureForwardParty) был использован 1,84 млн раз. Основным лозунгом прошедшей встречи стала фраза "продолжение следует" на тайском и английском языках, которая присутствовала на многих транспарантах и футболках выступающих членов объединения.

В пятницу Конституционный суд Таиланда постановил распустить оппозиционную Партию будущего за нарушение избирательного законодательства, поскольку та приняла нелегальный заем от своего лидера. Суд признал, что средства в размере 191,2 млн батов ($6,03 млн), полученные партией от ее лидера, были переданы незаконно, что является нарушением основного закона о политических партиях. Суд также запретил 16 руководителям Партии будущего, в том числе ее лидеру, заниматься политической деятельностью в течение 10 лет. Уже было объявлено о создании нового политического института - Комитета будущего, который продолжит работу ликвидированной Партии будущего.