20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Кризис в Сирии
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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

В администрации турецкого лидера заявили, что он "подчеркнул необходимость сдерживания" сирийских войск в Идлибе
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АНКАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в пятницу телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

"Наш президент подчеркнул необходимость сдерживания режима [президента Сирии Башара Асада] в Идлибе и предотвращения гуманитарной катастрофы", - говорится в распространенном коммюнике.

Стороны также "выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям [по Сирии] и также обсудили ситуацию в Ливии".

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".

Ситуация в зоне деэскалации в Идлибе в Сирии обострилась в конце января, когда в ответ на нарушения боевиками перемирия сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление, в результате чего была освобождена значительная территория провинций Алеппо и Идлиб. Москва неоднократно выражала поддержку этих действий по борьбе с террористами, тогда как в Анкаре расценили их как нарушение правительственными войсками сочинских договоренностей о мирном урегулировании, в связи с чем президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения турецкими военными ответной операции в Идлибе. На этом фоне в последние дни участились атаки боевиков на новые позиции сирийской армии, к отражению которых 20 февраля подключились ВКС России. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияЛивияКризис в СирииАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп Тайип
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