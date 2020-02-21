Минобороны Украины планирует закупить 3 тыс. ракетных комплексов в 2020 году

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина планирует закупить несколько тысяч ракетных комплексов и ракет на сумму $1 млн. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

"В 2020 году запланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха" <...>. После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около трех тысяч ракетных комплексов и ракет к ним более чем на 2,4 млрд гривен ($980 тысяч) с учетом государственных гарантий", - сказано в сообщении.

Финансирование сектора обороны на Украине составит в 2020 году 5,45% от ВВП, или 246 млрд гривен (более $10 млрд), что на 15% больше, чем в 2019 году. Ракетный комплекс "Нептун" предназначен для развертывания на мобильных пусковых установках и ведения пусков с береговых комплексов. Максимальная дальность ракеты составляет 300 км. Комплекс "Ольха", как утверждают в Совете нацбезопасности Украины, способен поражать цели на расстоянии 130 км. Он разработан в киевское КБ "Луч" для смены советской 300-мм ракетной системы залпового огня "Смерч".