Макрон, Меркель и Эрдоган провели телефонные переговоры по Сирии

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых отметили необходимость проведения четырехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина по ситуации в Сирии в ближайшее время. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении администрации французского лидера.

"[Макрон, Меркель и Эрдоган] обсудили ситуацию в Сирии, в частности Идлиб, и недавние события в Ливии, - отметили в администрации. - Что касается Идлиба, то они выразили общую озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией, в которой находится гражданское население, и опасностью эскалации. Они согласились с тем, что кризис требует политического решения".

"В связи с этим они сочли необходимым в кратчайшие сроки, в четырехстороннем формате, встретиться с президентом [России Владимиром] Путиным", - заключили в Елисейском дворце.