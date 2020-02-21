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Распространение коронавируса нового типа

В десяти городах на севере Италии закрыли общественные места из-за коронавируса

При этом число инфицированных новым коронавирусом в стране достигло 16 человек

ТАСС, 21 февраля. Школы, сады, а также магазины и другие общественные места закрыты в 10 городах на севере Италии, в провинции Лоди, где зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA.

Превентивные меры по предотвращению распространения заболевания охватывают около 50 тыс. человек.

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Как передает Rai Radio 1, фактически опустел город Кодоньо, в больницу которого был доставлен инфицированный 38-летний итальянец. Его состояние оценивается как тяжелое, что не позволяет его перевезти в другую клинику. Позитивным тест на коронавирус оказался у его жены, находящейся на седьмом месяце беременности, а также друга. Пациент не совершал поездок в Китай, но контактировал со знакомым, который оттуда приехал.

Всего в северной области Ломбардия подтверждены 14 случаев заражения. Среди инфицированных - пятеро медицинских работников из больницы Кодоньо, а также три пациента. Еще трое заболевших посещали тот же бар, что госпитализированный первый мужчина.

Как уточняют власти, два подозрительных на вызываемое коронавирусом заболевание в соседней с Ломбардией области Венето пока не подтверждаются.

Меры по изоляции населения в зоне, где зафиксирован "итальянский очаг" коронавируса, пока объявлены до 25 февраля.

Рост числа инфицированных

При этом число инфицированных новым коронавирусом в стране достигло 16 человек, сообщило агентство ANSA. Ранее оно со ссылкой на власти информировало о шести зараженных в Ломбардии. По сведениям агентства, на данный момент в этом регионе подтверждено еще восемь случаев инфицирования, в результате чего число заболевших в Ломбардии достигло 14. Еще два человека заражены коронавирусом в регионе Венето.

Отмечается, что пятеро из восьми новых инфицированных в Ломбардии являются представителями медицинского персонала, они работают в больнице города Кодоньо.

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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