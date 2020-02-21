Зеленский пообещал наказать за беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Китая

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли накануне в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.

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"Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в пятницу в Facebook.

Глава Украины также пригрозил кадровыми выводами, но не конкретизировал возможные увольнения. "Когда-то нам навязывали идеологию, основанную на принципе незаменимых не бывает, но это давно в прошлом", - отметил он.

По словам Зеленского, история с коронавирусом и возвращением украинских граждан из Китая стала очередным экзаменом для общества. Он упрекнул и медиков, причастных к эвакуации граждан. "Вчера кто-то, к сожалению, забыл клятву Гиппократа", - сказал Зеленский..

В четверг власти Украины эвакуировали самолетом из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления лайнера в Харькове людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения.

Были задержаны 24 участника беспорядков, 23 из них были вскоре отпущены, под стражей остается один - ранивший полицейского в голову. В больнице находятся пять стражей порядка. Сейчас обстановка в Новых Санжарах спокойная.