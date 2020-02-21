Социалисты подадут жалобу на членов избиркома Боливии из-за недопуска Моралеса к выборам

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 февраля. /ТАСС/. Партия "Движение к социализму" будет добиваться начала уголовного процесса в отношении членов Высшего избирательного суда (ВИС) из-за отказа в регистрации экс-президента Эво Моралеса кандидатом в сенаторы. Об этом сообщили в пятницу представители партии.

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"В связи с незаконными действиями мы сообщаем о начале уголовного процессе против членов ВИС, которые проголосовали за отказ в регистрации", - говорится в заявлении, которое было опубликовано в ее Twitter.

По ее мнению, члены ВИС нарушили боливийские законы и приняли решение, которое противоречит постановлению Конституционного суда.

Ранее председатель ВИС Сальвадор Ромеро сообщил, что из-за "невыполнения требования о постоянном проживании" в Боливии заявка Моралеса на регистрацию кандидатом была отклонена. В то же время суд одобрил выдвижение сторонника экс-главы государства Луиса Арсе в президенты.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным ВИС, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.