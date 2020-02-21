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В Иране за продажу голосов на выборах задержали восемь человек

По информации штаба по проведению выборов, 7148 человек претендуют на 290 мест в парламенте страны

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Не менее восьми человек задержаны за попытку купить или продать голоса на юго-западе Ирана на выборах в Меджлис (однопалатный парламент) страны. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор округа Шуш Мостафа Назари.

"Восемь человек были задержаны полицией округа Шуш в связи с попыткой купить или продать голоса, - цитирует его агентство IRNA. - Призываю людей сообщать о нарушениях на выборах в случае, если вы стали их свидетелями".

Голосование на выборах в Меджлис проходит в Иране в пятницу. Согласно информации штаба по проведению выборов, 7148 человек претендуют на 290 мест в законодательном органе. В Иране насчитывается около 57 млн граждан, обладающих правом голоса.

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Иран
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