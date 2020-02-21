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Кризис в Сирии
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Макрон заявил, что конфликт в Идлибе грозит Европе новым миграционным кризисом

По словам президента Франции, возможное число беженцев оценивают в 2 млн
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Боевые действия в сирийской провинции Идлиб грозят Европе новым миграционным кризисом, возможное число беженцев оценивается в 2 млн человек. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, покидая провалившийся саммит по бюджету ЕС.

"В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис. Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами", - заявил Макрон. Он призвал к скорейшему проведению четырехсторонней встречи в стамбульском формате лидеров России, Турции, Франции и Германии.

По словам Макрона, ситуация в Идлибе грозит неконтролируемой эскалацией конфликта, Франция и Германия требуют немедленного перемирия.

Теги
СирияФранцияКризис в СирииМакрон, Эмманюэль
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