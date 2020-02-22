Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс на фоне слухов о поддержке РФ его избирательной кампании призывал Москву не вмешиваться в ход американских выборов 2020 года.

Таким образом он прокомментировал газете "Вашингтон пост" появившуюся в пятницу на ее страницах публикацию о том, что американские власти информировали его о попытках помощи со стороны Москвы. О каком именно содействии идет речь, издание не уточнило. На что Сандерс призвал "не вмешиваться в американские выборы".

Согласно опубликованным 18 февраля результатам общенационального опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании Эн-би-си и газеты "Уолл-стрит джорнэл", Берни Сандерс по уровню поддержки сторонников Демократической партии оставил далеко позади остальных претендентов. В настоящее время он пользуется поддержкой 27% однопартийцев.

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал публикацию газеты "Нью-Йорк таймс" о брифинге американской разведки по поводу якобы попыток РФ содействовать переизбранию президента США Дональда Трампа. Республиканцы в спецкомитете оспорили данное заключение, отметив, что нынешняя администрация проводит жесткий курс в отношении Москвы и старается укреплять систему безопасности в Европе.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.