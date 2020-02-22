Журналист CBS заявила, что Конгресс не получил доказательств вмешательства РФ в выборы

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб 13 февраля на закрытом брифинге для членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США не представили никаких доказательств своих утверждений о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию 2020 года. С таким утверждением выступила в своем Twitter в пятницу корреспондент телеканала CBS Кэтрин Херридж, специализирующаяся на расследованиях.

"Источник, близкий к брифингу, заявил, что ведущие настаивали на том, что Россия пытается помочь [президенту США Дональду] Трампу в 2020 году, - написала Хэрридж. - На вопрос, есть ли какие-либо подтверждающие материалы, например, записи телефонных разговоров или данные радиоперехвата, ведущие брифинга заявили, что им нечего предложить".

Как сообщила газета The New York Times, разведсообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг, в ходе которого акцентировалось внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа. Республиканцы в спецкомитете оспорили данное заключение.

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The New York Times о брифинге американской разведки.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.