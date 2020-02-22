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Выход США и России из ДРСМД

США не планируют отвечать на слом ДРСМД размещением в Европе ядерных вооружений

В Пентагоне сообщили, что ограничатся только обычными видами вооружения

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Вашингтон планирует отвечать на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) размещением в Европе обычных вооружений, а не ядерных. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов представитель Пентагона высокого ранга.

"У нас нет намерения размещать в Европе новую систему ядерных вооружений малой мощности. Наш ответ на нарушение Россией [договора] - обычные виды вооружения. Мы ответим обычными крылатыми ракетами и обычными баллистическими ракетами того радиуса, который охватывает ДРСМД, но у нас нет планов делать их способными нести ядерный заряд, также мы на данный момент не обсуждали с союзниками их размещение на их территории", - сказал он.

Действие ДРСМД прекратилось 2 августа прошлого года по инициативе американской стороны. США объяснили свои действия отказом России выполнить их ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.

Теги
СШАВыход США и России из ДРСМД
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