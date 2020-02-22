Экс-посол США на Украине, ставшая фигурантом скандала вокруг Трампа, напишет книгу

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Мари Йованович, которая ранее занимала пост посла США на Украине и стала одним из фигурантов разбирательства в рамках импичмента американского президента Дональда Трампа, напишет книгу. Об этом сообщило в пятницу агентство The Associated Press.

Как оно отмечает, издательство Houghton Mifflin Harcourt подтвердило, что заключило с Йованович соответствующее соглашение. В книге, которая пока не имеет названия, будет, в частности, рассказываться о работе Йованович на Украине и ее возвращении в США. Она занимала пост американского посла на Украине с августа 2016 по май 2019 года.

По словам источников агентства, планируется, что Йованович получит от издательства гонорар в размере не менее $1 млн. Книга будет опубликована не раньше весны 2021 года.

Йованович в ноябре 2019 года выступила на открытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа. Она утверждала, что Трамп лично добивался ее отставки. Политические оппоненты американского лидера утверждали, что он пытался дискредитировать Йованович при содействии своего адвоката Рудольфа Джулиани. Последний оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году.

Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, в начале февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.