Источники: составитель доклада по делу Немцова может стать председателем ПА ОБСЕ

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы делегации Швеции в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Маргарета Седерфельт будет выдвинута этим летом в качестве кандидата на пост спикера ассамблеи. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили два источника, знакомые ситуацией.

"Да, действительно, она, скорее всего, будет выдвинута на пост председателя", - сказал собеседник агентства. Другой источник в ассамблее заметил, что о других кандидатах пока информации нет.

Сама Седерфельт не стала прямо подтверждать или опровергать эту информацию. "Конечно, если меня выдвинут мои коллеги, моя партия [Умеренная коалиционная партия], я соглашусь. Потому что когда твоя команда хочет, чтобы ты участвовал в выборах, ты идешь на выборы", - сказала она корр. ТАСС в кулуарах зимней сессии ПА ОБСЕ.

На данный момент Седерфельт занимает пост заместителя председателя ассамблеи. В ходе минувшей зимней сессии она представила окончательную версию подготовленного ею доклада о ходе следствия по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, в котором содержится утверждение, что расследование якобы бы проведено не полностью.

Пост председателя ПА ОБСЕ на данный момент занимает грузинский политик Георгий Церетели, срок его полномочий истечет к ежегодной сессии, которая пройдет в Ванкувере. Летом 2019 года на сессии в Люксембурге он был переизбран на второй срок и, согласно регламенту ПА ОБСЕ, не может баллотироваться в третий раз.