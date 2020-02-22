Глава МВД Германии предложил ужесточить правила выдачи разрешения на владение оружием

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Правила выдачи разрешений на владение оружием нужно ужесточить, в том числе требуется регулярно проводить тесты на психическое здоровье. Об этом заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Bild, которое опубликовано в субботу.

Таким образом он отреагировал на стрельбу в Ханау, которую устроил правый экстремист, предположительно страдавший психическим заболеванием. Преступник увлекался спортивной стрельбой и имел разрешение на владение оружием.

Позиция министра

Если следствие подтвердит, что нападавшего можно было лишить лицензии раньше, то "нужно менять действующие правила", сказал Зеехофер. "Тогда нам потребуется медицинская справка или подтверждение от врача, что все в порядке и что болезнь соискателя не представляет опасности для общественности", - сказал он.