Глава МВД Германии предложил ужесточить правила выдачи разрешения на владение оружием

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Правила выдачи разрешений на владение оружием нужно ужесточить, в том числе требуется регулярно проводить тесты на психическое здоровье. Об этом заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Bild, которое опубликовано в субботу.
Таким образом он отреагировал на стрельбу в Ханау, которую устроил правый экстремист, предположительно страдавший психическим заболеванием. Преступник увлекался спортивной стрельбой и имел разрешение на владение оружием.
Позиция министра
Если следствие подтвердит, что нападавшего можно было лишить лицензии раньше, то "нужно менять действующие правила", сказал Зеехофер. "Тогда нам потребуется медицинская справка или подтверждение от врача, что все в порядке и что болезнь соискателя не представляет опасности для общественности", - сказал он.
В настоящее время регулярных медицинских проверок в отношении владельцев оружия не проводится. Заявку может подать любой гражданин ФРГ, который хочет заниматься спортивной стрельбой, заняться охотой или коллекционировать оружие. Специальное ведомство данную заявку проверяет, запрашивает данные у полиции и у контрразведки. Если становится известно, что заявитель страдает от алкогольной или наркотической зависимости, имеет проблемы с психикой, то в разрешении ему отказывают. Если есть сомнения, то назначается психологическая экспертиза - обязательна она только для лиц младше 25 лет.
Именно этот возрастной ценз критиковали представители Объединения немецких психологов (BDP), пишет газета Die Welt. "Нет данных о том, что люди старше 25 лет при обращении с оружием представляют меньшую опасность", - говорилось в их заключении, которое в прошлом году было отправлено в МВД ФРГ.
О стрелке
Стрелок из Ханау получил лицензию на владение оружием в 2013 году. В 2019 году его проверили еще раз - надзорное ведомство удостоверилось, что он правильно хранит оружие. Психологической экспертизы не было проведено, поскольку на тот момент ему было больше 40 лет.