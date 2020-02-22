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Распространение коронавируса нового типа

Зеленский принял отставку главы Тернопольской области из-за ситуации с эвакуацией людей

Ранее сообщалось, что Государственная авиационная служба получила отказ от руководства аэропорта в Тернополе принять самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля. Причиной его ухода в офисе главы государства назвали ситуацию с отказом аэропорта Тернополя принять самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.

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"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации граждан Украины из Китая, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы офиса главы государства.

Ранее первый заместитель главы Тернопольского областного совета Василий Деревляный сообщил, что 17 февраля Государственная авиационная служба обращалась к руководству аэропорта в Тернополе о возможности принять самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами, на что получила отказ. При этом, по словам чиновника, губернатор области дал согласие на размещение людей.

В четверг власти Украины эвакуировали самолетом из Уханя, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления лайнера в Харькове людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения.

Теги
УкраинаКитайЗеленский, Владимир АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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