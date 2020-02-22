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Соединяющее Алеппо и Дамаск шоссе открыто для свободного движения транспорта

Ремонт дорожного полотна завершен в рекордные сроки, сообщил министр транспорта республики Али Хамуд

ТАСС, 22 февраля. Автострада, связывающая город Алеппо с сирийской столицей, стала полностью безопасной и открыта для движения грузового и пассажирского транспорта. Об этом, как передало агентство SANA, сообщил в субботу министр транспорта арабской республики Али Хамуд.

"Ремонт дорожного полотна завершен в рекордные сроки, и транспортные средства могут свободно перемещаться по шоссе", - сказал он. По словам главы Минтранса, власти также приступили к восстановлению железной дороги, которая связывает Дамаск с промышленными центрами на севере Сирии. "На первом этапе будет отремонтирован и введен в эксплуатацию участок стальной магистрали между Хомсом и Хамой, а затем между Хамой и Алеппо", - отметил он.

В субботу в Алеппо открылось выездное заседание правительства республики под председательством премьер-министра Имада Хамиса, которое посвящено реконструкции промышленных предприятий города. Алеппо, расположенный в 360 км от Дамаска, считается экономической столицей Сирии. До войны население этого крупнейшего в стране мегаполиса составляло 4,6 млн человек (2010 год).

Вооруженные группировки по условиям соглашения о капитуляции были выведены из Алеппо в декабре 2016 года, однако под их контролем остались городские окраины и окрестности, откуда боевики регулярно обстреливали мирные кварталы. 25 января после срыва бандформированиями очередного соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации правительственные силы начали против них военную операцию. К 12 февраля была очищена от террористов важнейшая транспортная артерия Сирии - дорога М-5, связывающая находившийся в блокаде Алеппо с городами Хамой, Хомсом и Дамаском.

17 февраля командование ВС Сирии сообщило об освобождении 30 населенных пунктов к северу и западу от Алеппо, которые с 2012 года находились под контролем вооруженной оппозиции и террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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Сирия
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