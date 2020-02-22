Комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России в Сербию

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Первая часть российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" доставлена в Сербию. Об этом сообщил в субботу министр обороны Сербии Александар Вулин.

"Сегодня на аэродром в Батайнице прибыла первая часть системы "Панцирь-С1", - цитирует министра пресс-служба ведомства. - Приобретением защитного вооружения, единственного в своем роде в регионе, Сербия продолжает усиливать свою оборонную мощь и потенциал сдерживания. Таким образом дополнительно усиливается наша способность оставаться военно-нейтральными, что является основополагающей позицией по безопасности верховного главнокомандующего Армии Сербии Александара Вучича, как и нашего правительства и парламента".

По данным сербских СМИ, из России в Сербию через воздушное пространство Болгарии в субботу доставлены два из шести комплексов, приобретенных Белградом ранее. Окончательные договоренности о поставке были достигнуты министром обороны Сербии Александаром Вулиным и главой Минобороны РФ Сергем Шойгу, который посетил Белград 17 февраля.

Ранее сербские военные прошли обучение на комплексах и готовы к работе с новой техникой.

24 октября 2019 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград заказал данный комплекс ."Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.