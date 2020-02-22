Роухани заявил о готовности Ирана к сотрудничеству с Европой в сфере безопасности

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Тегеран готов к взаимодействию с европейскими странами в области безопасности. Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

"Мы полностью готовы обсуждать с Европейским союзом вопросы безопасности региона", - приводит слова президента его пресс-служба. Он добавил, что "внешняя политика страны зиждется на конструктивном взаимодействии с другими государствами и Иран хотел бы поддерживать более теплые отношения с Европой".

Блок прибыл в пятницу в Тегеран с трехдневным официальным визитом.

23 сентября 2019 года Роухани призвал все страны Персидского залива поддержать инициативу исламской республики по обеспечению безопасности судоходства в регионе. 25 сентября он представил проект "Ормузская мирная инициатива" на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как пояснил иранский президент, речь идет о создании "коалиции на базе принципов и задач ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств".