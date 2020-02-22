{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: трое турецких офицеров и переводчик-сириец погибли при обстреле порта Триполи

По данным Al Arabiya, тела убитых военнослужащих доставили самолетом на военную базу к югу от Анкары

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Три турецких офицера высокого ранга и их сирийский переводчик были убиты в результате обстрела Ливийской национальной армией (ЛНА) судна в порту Триполи несколько дней назад. Такие данные приводит в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По их информации, тела убитых военнослужащих были доставлены на рассвете субботы самолетом на военную базу к югу от Анкары из единственного функционирующего в ливийской столице аэропорта Митига. Другие подробности не приводятся.

В минувший вторник силы ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли несколько ударов по морской гавани Триполи. Как утверждал представитель армии Халед аль-Махджуб, уничтожено прибывшее в нарушение международного эмбарго турецкое судно с грузом вооружения и боеприпасов для группировок, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкий корабль в порту Триполи при обстреле не пострадал.

Теги
СирияЛивия
Реклама на ТАСС
В Триполи надеются на создание базы США в Ливии для сдерживания России
Министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага считает, что у Москвы крупные стратегические планы в Африке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС