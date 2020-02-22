СМИ: трое турецких офицеров и переводчик-сириец погибли при обстреле порта Триполи

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Три турецких офицера высокого ранга и их сирийский переводчик были убиты в результате обстрела Ливийской национальной армией (ЛНА) судна в порту Триполи несколько дней назад. Такие данные приводит в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По их информации, тела убитых военнослужащих были доставлены на рассвете субботы самолетом на военную базу к югу от Анкары из единственного функционирующего в ливийской столице аэропорта Митига. Другие подробности не приводятся.

В минувший вторник силы ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли несколько ударов по морской гавани Триполи. Как утверждал представитель армии Халед аль-Махджуб, уничтожено прибывшее в нарушение международного эмбарго турецкое судно с грузом вооружения и боеприпасов для группировок, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкий корабль в порту Триполи при обстреле не пострадал.