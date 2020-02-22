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В Триполи надеются на создание базы США в Ливии для сдерживания России

Министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага считает, что у Москвы крупные стратегические планы в Африке

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага рассчитывает на то, что США создадут в его стране военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке. Соответствующую позицию он изложил в опубликованном в субботу интервью агентству деловых новостей Bloomberg.

"Ливия играет важную роль в Средиземноморье: страна располагает нефтью, побережьем протяженностью 1,9 тыс. км и портами, что дает России основания считать ее воротами в Африку", - озвучил свою точку зрения министр. "Если США попросят базу [на ливийской территории], то наше правительство не станет возражать, поскольку такая база будет предназначена для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и для сдерживания дистанционного вмешательства других стран. Американская база приведет к стабильности", - полагает он.

Башага признал, что ПНС не до конца представляет себе, в чем будет состоять план перегруппировки американских войск, дислоцированных в ряде африканских государств. "Но мы надеемся, что эта перегруппировка сил коснется Ливии таким образом, чтобы не оставлять пространства, которым могла бы воспользоваться Россия", - сообщил он.

"Россияне в Ливии не только [выступают] за Хафтара", - утверждал глава МВД, имея в виду командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара. "У них крупные стратегические [планы] в Ливии и в Африке", - считает Башага.

Он выразил надежду, что Вашингтон больше не станет зацикливаться на нападении 11 сентября 2012 года на дипломатическое представительство США в ливийском Бенгази, приведшем к гибели посла Кристофера Стивенса и еще трех американцев. "Все ливийцы сожалеют об этом. Это нападение совершила малочисленная группа преступников, а не ливийский народ", - добавил министр.

Планы Пентагона

В декабре прошлого года газета The New York Times сообщила о том, что шеф Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения численности американских войск, дислоцированных в ряде стран на западе Африки, и даже их полного вывода из этого региона. По информации издания, Минобороны США готово пойти на подобные шаги, поскольку считает первоочередной задачей сдерживание России и Китая, а не борьбу с террористическими группировками. В январе нынешнего года Эспер заявил, что США не будут полностью выводить свои войска из Африки, но отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти - международно признанное ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый ЛНА.

Хафтар 12 декабря 2019 года объявил о начале решающего наступления на Триполи. В свою очередь ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве. Командование ЛНА неоднократно обвиняло Анкару в поставках оружия и оказании другой материально-технической помощи властям Триполи в обход международного эмбарго, а также переброске из Сирии в Ливию сотен наемников, в том числе террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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