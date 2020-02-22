В Неваде выдвигают делегатов на съезд демократов, где назовут соперника Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Собрания партийных активистов с целью выдвижения делегатов на национальный съезд Демократической партии США начались в субботу в штате Невада. Их участники определят судьбу 36 мандатов, обладатели которых отправятся на главное мероприятие, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах.

Голоса делегатов будут распределены пропорционально числу участников собраний, поддержавших того или иного претендента на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента. Кроме того, от Невады на съезд отправятся 12 "суперделегатов" - пять членов Национального комитета партии, два сенатора и три конгрессмена от штата, губернатор и один влиятельный деятель местной парторганизации, которые не связаны обязательством голосовать за определенного претендента.

Демократы-претенденты

Участникам собраний партактива предстоит выбирать из восьми претендентов - бывшего вице-президента Джозефа Байдена, экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, бывшего мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, члена Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард и миллиардера из Калифорнии Тома Стейера.

Согласно опубликованным в пятницу результатам опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией KLAS и исследовательской службой Emerson, фаворитом считается Сандерс: в его поддержку готовы выступить 30% потенциальных избирателей-демократов. 17% респондентов поддерживают Буттеджаджа, 16% - Байдена, 12% - Уоррен, 11% - Клобушар.

По итогам собраний партактива в Айове и первичных выборов в Нью-Гэмпшире Буттеджадж уже располагает 23 голосами делегатов национального съезда, Сандерс - 21 голосом, Уоррен - восемью, Клобушар - семью, Байден - шестью голосами.

На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1991 из 3979 делегатов.

Особенности голосования в Неваде

Отделение Демократической партии США в Неваде допускает досрочное голосование, и этим правом, по данным газеты The New York Times, воспользовались около 70 тыс. человек. Штаб-квартира Демократической партии будет получать информацию об итогах собраний через специальное приложение Google Forms и по "горячей линии". Кроме того, в штаб-квартиру могут направляться фотокопии и оригиналы всех протоколов собраний.

Кроме того, Национальный комитет Демпартии заранее направил в Неваду большое число своих сотрудников для оказания помощи в организации собраний и создал в вашингтонской штаб-квартире специальную группу из 20 экспертов. Таким образом руководство демократов пытается избежать ситуации, возникшей перед этим в Айове: там из-за сбоя разработанной компанией Shadow Inc компьютерной системы оглашение итогов задержалось более чем на сутки.

"Мы извлекаем уроки из ситуации, возникшей на собраниях партактива в штате Айова и тесно взаимодействуем с парторганизацией штата Невада, для того чтобы успешно провести собрания", - подчеркнул в интервью The New York Times председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес.

Республиканцы

Руководство Республиканской партии еще в сентябре прошлого года приняло решение не проводить собрания партактива по выдвижению делегатов на национальный съезд партии, поскольку у Трампа нет серьезных соперников. Как заявил председатель партийной организации республиканцев в штате Майкл Макдональд, "было бы неверным расходовать средства на проведение собраний, в ходе которых участники пришли бы к неизбежному выводу, что именно Дональд Трамп получит голоса делегатов от нашего штата на съезде".

По итогам собраний в Айове и первичных выборов в Нью-Гэмпшире Трамп заручился поддержкой 61 делегата на съезде, а бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд - одним голосом. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.