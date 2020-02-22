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Акции протеста во Франции

В Лилле задержаны девять участников марша "желтых жилетов"

Пострадал один полицейский

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Столкновения с полицией на "главном марше" протестного движения "желтых жилетов", организованного в Лилле на севере Франции в эту субботу, завершились задержанием девяти участников акции. Как сообщает в субботу телеканал BFM, как минимум один страж порядка пострадал в ходе противостояния с агрессивными манифестантами.

Телеканал не приводит подробности инцидента, однако один из посвященных движению аккаунтов в Twitter выложил видеозапись, на которой видно, как брошенная полицейским шумовая граната возвращается к нему обратно из толпы протестующих и взрывается прямо под ногами. Префектура департамента Нор пока не распространяла никаких сведений о произошедшем.

В свою очередь радиостанция France Bleu сообщает, что несмотря на довольно скромную явку (всего 700 человек), столкновения порой приобретали масштабный характер. В частности, группы молодых людей, скрывавших лица шарфами и масками, перевернули внедорожник марки Audi и несколько раз пытались возводить баррикады из железных заграждений с близлежащих строек, чтобы помешать полиции вклиниться в толпу и провести задержания. Стражи порядка в ответ прибегали к спецсредствам вроде шумовых и газовых гранат.

Это уже 62-й официальный день манифестации движения, которое начало проводить свои акции во Франции с ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям. Также участники протестного движения высказывают недовольство планами властей провести пенсионную реформу, которая предполагает, в частности, отмену особых пенсионных тарифов для нескольких десятков категорий граждан.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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