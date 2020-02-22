СМИ: делегация ХАМАС с главой Политбюро движения посетит Москву на следующей неделе

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Делегация ХАМАС под руководством главы Политбюро контролирующего сектор Газа палестинского движения Исмаила Хании посетит на следующей неделе Москву. Об этом заявил в субботу телеканалу Al-Aqsa его заместитель Салех аль-Арури.

"Делегация движения ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией посетит российскую столицу на следующей неделе, - сказал он. - Мы заинтересованы в продолжении отношений с Россией для поддержки прав нашего народа и его защиты от оккупации".

По словам аль-Арури, зарубежные визиты Хании, в том числе в Иран, Катар, Малайзию, Оман и Турцию "являются частью политических усилий, направленных на то, чтобы служить палестинскому народу и повестке сопротивления оккупации", а также нацелены на то, чтобы заручиться поддержкой против предложенной президентом США Дональдом Трампом "сделки века" - план мирного палестино-израильского урегулирования. "Все страны, где мы встречались, имеют четкую позицию, отвергающую эту сделку, - отметил он. - Мы обсуждали эту сделку и проистекающие из нее риски для Палестины и региона. Кроме того, речь шла о том, что требуется от палестинцев, чтобы противостоять ей".

Аль-Арури также заявил о наличии информации об участии ряда арабских стран в разработке "сделки века". "Они не только одобрили ее, но и в какой-то момент пытались навязать палестинскому руководству", - подчеркнул он, указав на то, что "арабская позиция" по отношению к американскому плану "не соответствует требуемому уровню". Кроме того, замглавы Политбюро ХАМАС отметил, что движение получило приглашение от Египта посетить Каир и обсудить "совместные досье", не назвав при этом конкретных сроков, когда могут пройти такие переговоры.

Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил 28 января в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией. Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.