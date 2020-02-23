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Выборы президента США - 2020

Помощник президента США не получал сведений о попытках России помочь переизбранию Трампа

При этом Роберт О'Брайен подчеркнул, что у него широкий доступ к разведывательным данным

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен не получал разведывательной информации, свидетельствующей о том, что Россия якобы предпринимает попытки с целью содействовать переизбранию Дональда Трампа на второй срок. Об этом О'Брайен заявил в интервью телекомпании ABC, фрагменты которого были опубликованы в субботу.

Как сообщила газета The New York Times, разведсообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг, в ходе которого акцентировалось внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа. Республиканцы в спецкомитете оспорили данное заключение.

"Я не видел разведданных о том, что Россия предпринимает что-либо в попытке добиться переизбрания Трампа. "Если [такая информация] и имеется, то ею со мной не поделились", - добавил помощник главы государства, напомнив, что у него широкий доступ к разведывательным сведениям.

О'Брайен считает версию газеты бессмысленной. "Зачем россиянам президент, который увеличил расходы остальных стран НАТО на $400 млрд на период до 2024 года, который израсходовал $2,2 трлн на модернизацию наших вооруженных сил, находившихся в плачевном состоянии боеготовности из-за секвестра предыдущей администрации, который выходит из участия в бесконечных войнах и перебрасывает американские войска в Европу и Азию для противостояния державам", - задал риторический вопрос помощник Трампа по национальной безопасности. "Зачем им желать его [Трампа] переизбрания, на мой взгляд, это бессмысленно", - пояснил он.

О'Брайен, однако, признал, что его "не удивит", если публикация газеты The Washington Post о том, что Москва якобы пытается оказать содействие предвыборной кампании сенатора Берни Сандерса, соответствует действительности.

Реакция Кремля

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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